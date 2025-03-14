إصابة طفلتين بسقوط إحدى الألعاب في كربلاء

وقال مراسلنا، إن طفلتين أصيبتا جراء سقوط إحدى ألعاب مدينة "ضوء القمر" في .وأضاف، أنه تم نقل الطفلتين إلى إحدى مستشفيات المحافظة لغرض تلقي العلاج.