حصيلة جديدة لحادث سقوط اللعبة الهوائية في كربلاء

وقالت المديرية في بيان، انه تم "تسجيل ست إصابات، شملت نساءً وأطفالًا".وأكد البيان، أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى، وحالاتهم مستقرة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل ، بإصابة طفلتين جراء سقوط إحدى الألعاب في .وقال مراسلنا، إن طفلتين أصيبتا جراء سقوط إحدى ألعاب مدينة "ضوء القمر" في .وأضاف، أنه تم نقل الطفلتين إلى إحدى مستشفيات المحافظة لغرض تلقي العلاج.