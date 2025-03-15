مرجع ديني يحذر من انهيار سوريا

نيوز – محلي

حذر المرجع الديني السيد المدرسي، من انهيار الأوضاع في .

وقال المرجع المدرسي في بيان ورد لـ نيوز، "في شهر رمضان ، وموسم الرحمة الإلهية، حيث تغمر الرحمة القلوب وتتعزز أواصر المودة، صُدم المسلمون في كل مكان، بالأنباء المذهلة من الأحداث الجارية في ، مما يثير التساؤل عن مسار هذا البلد العريق؛ فهل تشهد المنطقة نكسةً حضارية جديدة في ؟".

وأضاف "هل تبقى دولةً مستقلةً موحّدةً وموثرة في أحداث المنطقة، أم أننا وبسبب مؤمرات الصهيونية العالمية، وأيضاً خذلان الكثير من ، وجهل بعض المؤثرين في أحداث ، سنشهد البلاد الصامدةَ في مهبّ العواصف والفتن، عبر افتعال القتال الداخلي وتكرر المذابح فيها كتلك التي حدثت في مناطق أخرى من العالم مثل رواندا، وكذلك عبر استغلال الارهابيين الدوليين للتواجد في أرض وافتعال الازمات ومن ثم القيام بمذابح، مثل ما حدث في الساحل السوري حيث ذهب ضحيته الالاف من النساء والاطفال والابرياء من الرجال؟".

ودعا "الشعوب المسلمة وبالحكماء المخلصين، من دول المنطقة، وكذلك حكماء الحكومة الجديدة في إلى أن يعملوا بجد من أجل ايقاف الانهيار لهذا البلد المسلم العربي الصامد"، موضحا ان "المسؤولين في اليوم، أمام امتحانٍ عسيرٍ وتاريخي، وعليهم _كما على دول المنطقة_أن يسعوا حثيثاً أجل المحافظة على ما تبقى من هذا البلد العزيز لكي لاتستغل الصهيونية العالمية واعداء الامة والإرهابيين، الظروف الراهنة فيه، ليجهزوا عليه فيمزقوه ويحطموا ركائزه".