شاهد بالفيديو.. شاحنة تدمر خمس سيارات في كركوك

نيوز – محلي

أدى حادث اصطدام شاحنة بعجلات متوقفة في اليوم، الى تسجيل إصابات.

وقال مراسل نيوز، ان "شاحنة اصطدمت بخمس سيارات متوقفة في طابور للوقود على – ، ما أدى الى تدمير السيارات".

وأضاف ان "الحادث سجل عدد من الإصابات تم نقلها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".