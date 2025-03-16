الأنواء الجوية: أجواء الأمطار والبرد تعود الى العراق الأسبوع الحالي



نيوز – محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أسبوعا ممطرا وتسجيل انخفاض في درجات الحرارة.



