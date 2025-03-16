إعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية

نيوز – محليات



وجه وزير العدل ، اليوم الاحد، بإعفاء ذوي الشهداء من الدرجة الأولى من ضحايا النظام البائد، والقوات المسلحة، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وضحايا الإرهاب، من أجور الخدمات المستحصلة في جميع الدوائر العدلية.



وأكد الوزير في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذا القرار يأتي تقديراً لتضحياتهم وتخفيفاً للأعباء عن عوائلهم"، مشدداً على "ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه".



وبحسب البيان، يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة في رعاية أسر الشهداء وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذا القرار يأتي تقديراً لتضحياتهم وتخفيفاً للأعباء عن عوائلهم"، مشدداً على "ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذه".وبحسب البيان، يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة في رعاية أسر الشهداء وتعزيز العدالة الاجتماعية.