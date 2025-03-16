بظروف غامضة.. وفاة سجين داخل سجن ديالى

نيوز- محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بوفاة سجين داخل سجن في ظروف غامضة.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سجينا توفي اليوم داخل سجن المركزي في ظروف غامضة". وأضاف ان "السجين محكوم عليه بالسجن 6 سنوات وفق احكام المادة 28 مخدرات".

