تفاصيل جديدة تخص تفكيك شبكة دولية للمخدرات في العراق

وقال المتحدث باسم المديرية الحقوقي حسين في حديث لـ نيوز، "بقرارات قضائية اصدرها قاضي المركزية المختص بالنظر بقضايا قسم التحقيقات الخاصة في لشؤون وإشراف قاضي اول المركزية في ومتابعته الشخصية تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم التحقيقات الخاصة برئاسة اللواء احمد الزركاني مدير عام شؤون وباشتراك مديريتي مكافحة مخدرات والسليمانية".

وأضاف "وبتوجيهات وبأوامر وبعد جهد استخباري بعمق بعيد المدى وبتتبع دقيق تم ضبط شحنة بالجرم المشهود قادمة إلى من الأراضي السورية مرورا بالأراضي التركية بكمية (طن و100 كيلو غرام) من حبوب الكبتاجون المخدرة".

ولفت الى أنه "تم اجراء التعمق بالتحقيقات الأصولية وبإشراف قضاة التحقيق المختصين في المركزية تم الوصول إلى المتورطين بهذه الجريمة والقاء القبض عليهم وهم ثلاثة متهمين عراقيين والثالث اجنبي الجنسية واتخذت بحقهم كافة الاجراءات الأصولية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الأحد، تفكيك شبكة دولية لتجارة المواد داخل ، مشيرة الى أن العمل الاستخباري اسفر عن ضبط شاحنة قادمة من سوريا باتجاه مرورا بتركيا وهي تحمل طنا و100 كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة.