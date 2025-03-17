تنويه للبغداديين.. "لا تسلكوا هذه الطرق"

نيوز – محلي

شهدت العاصمة ، مساء اليوم الاثنين، زخما في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بعضها شهد توقف تام في حركة السير.



ساحة الطابقين مزدحم

نفق (بسكولاتة) باتجاه أسواق العدل المركزية وسريع الشعلة مزدحم جدا بسبب اعمال صيانة

ساحة اللقاء توقف تام

14 رمضان مزدحم

شارع المطار باتجاه مزدحم

دخول من سيطرة مزدحم جدا

باتجاه الشعبة الخامسة مغلق بسبب اعمال صيانة

وادناه الشوارع التي تشهد زخما مروريا:ساحة الطابقين مزدحمنفق (بسكولاتة) باتجاه أسواق العدل المركزية وسريع الشعلة مزدحم جدا بسبب اعمال صيانةساحة اللقاء توقف تام14 رمضان مزدحمشارع المطار باتجاه مزدحمدخول من سيطرة مزدحم جداباتجاه الشعبة الخامسة مغلق بسبب اعمال صيانة