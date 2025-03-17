السوداني يهنئ بعيد "البرونايا" ويؤكد على العيش المتآخي

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ، ورد لـ نيوز، أنه "يتقدم رئيس ، بخالص التهاني والتبريكات، لأبناء شعبنا من الصابئة المندائيين، بمناسبة احتفالهم بعيد الخليقة (البرونايا)، داعياً الباري جلّ وعلا أن يعيده عليهم بالخير واليمن، وأن ينعم أبناء شعبنا العراقي الكريم بكلّ مكوناته وأطيافه بالأمن والاستقرار".وجدد ، وفق البيان، التأكيد على "أهمية ما تتمتع به كلّ مكونات شعبنا من العيش المتآخي، والاستقرار المجتمعي، متمسكين بالعراق وطناً واحداً متماسكاً يتّسع للجميع".