في بغداد.. قوة أمنية تلقي القبض على عامل بناء يتناول الفلافل بنهار رمضان

واكد عدد من الناشطين "هل يعقل ان هذه القوة تحاول اعتقال هذا الشخص الذي يعمل عامل بناء بسبب تناوله الفلافل في وضح ؟".فيما علق احدهم ساخرا "في عملية نوعية تم اعتقال الإرهابي الدولي المطلوب على قوائم الإرهاب "حيدر الخفاجي" الملقب (بدعفس ستوتة) متلبساً وهو يأكل الفلافل في نهار شهر رمضان ، وتم تحييده أثناء عمله غير المشروع "عامل بناء".