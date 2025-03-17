مقتل شخص كحصيلة أولية بخلاف على أراضي في كركوك

وقال المصدر لـ نيوز، إن "نزاعاً مسلحاً اندلع بسبب خلاف على الأراضي في ناحية بمحافظة كركوك".وأضاف، أن "النزاع أسفر عن مقتل شخص كحصيلة أولية".