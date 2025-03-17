طوابير على مد البصر رغم الحجز الالكتروني.. مواطنون يشكون إجراءات مرور البصرة

ونشر أحد المواطنين فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انقد فيه الإجراءات التعسفية في مرور منطقة الكزيزة بمحافظة البصرة"، مشيرا الى ان "هناك قرار جديد قبل أسبوعين بدأت مديرية مرور الكزيزة بتطبيقه، يقضي بأن اي مراجع لا يدخل مواقع المرور إذا ما لم يكن لديه حجز مسبق على من المكاتب الالكترونية".وتابع: "رغم الحجز الالكتروني والرسوم المدفوعة الى الان طوابير انتظار المراجعين طويلة والإجراءات بطيئة والمراجعين وقوفهم يصل الى ساعات دون نتيجة"، مشدداً على "ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولية ما يحدث في دوائر المرور، واصفاً وقوف المراجعين بـ(الذلة)".