المصرف العقاري يوضح مبلغ القسط الشهري لقروض الوحدات السكنية ومدة التسديد

وقال مدير قسم الائتمان في سامي أحمد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "المصرف العقاري، أعلن من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم عن إطلاق الاستمارة الالكترونية عبر منصة أور، حيث يتم التقديم الكترونيا حسب التخصيصات المتوفرة والتزامات المصرف فيما يخص خارج المجمعات السكنية".وأضاف "أما داخل المجمعات يتم التقديم مباشر عبر ادارة المجمع وحسب التخصيصات المتوفرة وبعد دراسة الالتزامات المالية للمصرف".وتابع "بالنسبة للشروط خارج المجمعات يجب أن تكون مساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 100 م مربع مع كفيل لا يقل راتبه عن ضعف القسط الشهري، والقسط يكون مقداره 438 الف بدون فائدة بعمولة إدارية مقطوعة مقدارها 5٪ تستقطع لمرة واحدة إضافة إلى حجز العقار طيلة فترة تسديد القرض لمدة 20 سنة".