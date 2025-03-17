اسبانيا تعلن استعدادها لدعم الرياضة العراقية بمختلف أشكالها

وذكر بيان ورد لـ نيوز، أنه "رئيس الوطنية العراقية مفتن استقبل السفيرة في أليسيا ريكو، يرافقها القنصل كارمن بوجان، في زيارة رسمية أكدت خلالها دعم بلادها للمشاريع الرياضية في ، خاصة تلك التي تستهدف تطوير البنى التحتية".وأعربت السفيرة ريكو، بحسب البيان، عن "سعادتها بالتعاون القائم بين العراقية والخبراء الإسبان"، مؤكدة أن أمام فرصة كبيرة حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لتحقيق ميدالية أولمبية ثانية"، مشددة على "استعداد إسبانيا لدعم الرياضة العراقية بمختلف أشكالها، وليس كرة القدم فقط".وأشادت "بمذكرة التعاون السابقة بين الطرفين، معربة عن تطلعها لتنشيطها خلال المرحلة المقبلة".من جانبه، رحّب رئيس الوطنية العراقية، مفتن، "بزيارة السفيرة والوفد المرافق"، مثمناً "الجهود التي تبذلها إسبانيا في دعم الرياضة العراقية".وأكد مفتن أن "الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين الطرفين"، مشدداً على "حرص على تعزيز العلاقات الرياضية مع إسبانيا، ودعوة الجانب الإسباني للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية التي تقام في العراق".وفي ختام الزيارة، تبادل مفتن والسفيرة ريكو الهدايا التذكارية، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية، هيثم عبد الحميد، والخبير الإسباني إگناسي فابريغاس.