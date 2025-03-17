ما حقيقة اعلان عطلة يوم الخميس المقبل في العراق؟

بالنسبة لعام 2025، يصادف عيد يوم الجمعة، 21 آذار 2025.وبناءً على جدول العطل الرسمية في ، فإن هذا اليوم سيكون رسمية.وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي نشرت اخبارا انه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في يوم الخميس احتفالا باعياد ، الا انه لم يتم الإعلان رسميًا عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس.ومع ذلك، قد تصدر بعض المحافظات أو المؤسسات قرارات محلية بتعطيل الدوام في هذا اليوم، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك حتى الآن.وتجدر الإشارة إلى أن بعض السفارات العراقية في الخارج قد رسمية بمناسبة عيد .حيث أعلنت في عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الجمعة، 21 آذار 2025، بمناسبة أعياد .