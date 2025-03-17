متظاهرون يطالبون بمستحقاتهم المالية من أمانة بغداد (صور)

طالب متظاهرون، مساء الاثنين، بمستحقاتهم المالية بذمة أمانة .

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "اصحاب شركات متعاقدة مع دائرة المشاريع والبالغ عددها 130 شركة تظاهروا مساء اليوم في بغداد".

وأضاف أن "التظاهرات انتقلت امام دائرة المشاريع التابعة للامانة مقابل وسوف تستمر لحين الحصول على مستحقاتهم المالية بعد الوعود التي استمرت لمدة عامين ونصف"، مشيرا الى أن "حجم الديون تبلغ 250 مليار دينار".