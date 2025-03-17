في البصرة.. وقفة استنكار لما يجري في الساحل السوري

شهدت مدينة ، مساء الاثنين، إقامة وقفة لشيوخ ووجهاء استنكارا لما يجري في الساحل السوري.

وقال مراسل في المحافظة، بحضور جمع كبير من شيوخ ووجهاء تم إقامة وقفة استنكار ضد التصفيات الطائفية في الساحل السوري.

وأضاف مراسلنا أن الوقفة اقامها المجلس العشائري الموحد لشيوخ ووجهاء والعراق في قضاء ابي الخصيب جنوب المحافظة.