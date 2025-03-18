تحذير من تفجير بعد قليل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "سيتم تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل سرية في منطقة اليوم الثلاثاء".وأضافت ان "توقيت التفجير سيكون في الساعة العاشرة والنصف صباحاً".