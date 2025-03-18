"عام التربية".. خطة حكومية لبناء 100 مدرسة جديدة في كربلاء

وقال محافظ الخطابي خلال مؤتمر مدراء مدارس المحافظة: إن المؤتمر ناقش تحديات العمل التربوي، وأخذ واقع الدراسة الابتدائية حيزا واسعا من الاهتمام والنقاش، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف، أن "الحكومة المحلية أسمت 2025 عام التربية، لأنها ستبني أكثر من 100 مدرسة في والأقضية والنواحي ضمن موازنة العام المعني، فضلا عن تجهيز مستلزمات أساسية لإدارات المدارس"، مؤكدا "افتتاح الحكومة المحلية لعشرات البنايات الجديدة، منها منذ العام 2019 في أنحاء المحافظة".