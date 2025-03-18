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زيادة الإيرادات وتحجيم الفساد.. نجاحات السوداني في تسهيل معاملات المواطنين

محليات

2025-03-18 | 07:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زيادة الإيرادات وتحجيم الفساد.. نجاحات السوداني في تسهيل معاملات المواطنين
292 شوهد

السومرية نيوز - محلي
منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية، سعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تبني الإصلاحات الإدارية من خلال رقمنة مؤسسات الدولة واعتماد الأتمتة والنظم الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين.

وهذه الخطوة لم تكن مجرد مبادرة لتحسين الأداء الحكومي، بل جاءت كاستراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل البيروقراطية، محاربة الفساد، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
ما هي مفهوم الأتمتة؟
الأتمتة تعني تحويل الإجراءات اليدوية والإدارية التقليدية إلى عمليات إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يقلل التدخل البشري في الإجراءات الرسمية.
وهذا الأمر يؤدي إلى تسريع المعاملات الحكومية، تحسين الشفافية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والموظفين.
وفي العراق، كانت الحاجة إلى الأتمتة ملحة نتيجة البيروقراطية المعقدة، الفساد المستشري، والاعتماد الكبير على الإجراءات الورقية، مما أرهق المواطنين وأضعف كفاءة المؤسسات الحكومية.
استراتيجية الحكومة في التحول الرقمي
واعتمدت حكومة السوداني استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور منها إطلاق منصة أور للخدمات الإلكترونية
وتعد منصة أور إحدى أهم المبادرات الحكومية في إطار الأتمتة، حيث أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة مركز البيانات الوطني، وتوفر أكثر من 375 خدمة إلكترونية تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ومن مزايا منصة أور هي التسجيل الرقمي السهل حيث يمكن للمواطنين التسجيل باستخدام أرقام هواتفهم، مع إلغاء الحاجة للحضور الشخصي فقد يتم تقديم الخدمات إلكترونيًا، مما يقلل من الاحتكاك المباشر مع الموظفين ويحد من الرشوة والفساد الإداري.
كما ان المنصة تشمل جميع المؤسسات حيث توفر خدمات لوزارات الداخلية، العمل، التربية، الصحة، والعديد من المؤسسات الأخرى، مع تقليل وقت إنجاز المعاملات والتي أصبحت بعض الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا تُنجز خلال ساعات فقط.
تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني
وأصدر السوداني توجيهات حازمة لتطوير نظم الدفع الإلكتروني، خاصة في التعاملات المالية داخل المؤسسات الحكومية، حيث كانت هذه المعاملات تعتمد على الدفع النقدي، مما فتح المجال للفساد.
خطوات الحكومة في الدفع الإلكتروني
وتم إلزام الدوائر الحكومية باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني مثل نقاط البيع (POS) والحوالات الرقمية، مع إلغاء التعامل النقدي المباشر في بعض المؤسسات، مثل دوائر المرور والجمارك.، فضلا عن تعزيز الشراكة مع المصارف والشركات التكنولوجية لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
أتمتة النظام الضريبي والجمركي
وتعد الضرائب والجمارك من أكثر القطاعات التي كانت تعاني من الفساد الإداري والمالي، حيث كانت هناك عمليات تهرب ضريبي وتلاعب في الرسوم الجمركية.
الا إجراءات الأتمتة في الضرائب والجمارك اتاحت للشركات والأفراد دفع مستحقاتهم عبر الإنترنت مع إدخال التكنولوجيا في المنافذ الحدودية لتقليل التلاعب في الرسوم الجمركية، وإصدار فواتير إلكترونية للحد من التهرب الضريبي، إضافة الى متابعة التحصيلات الضريبية إلكترونيًا في الوقت الحقيقي عبر منصة مركزية.
تطبيق "عين العراق" للبلاغات والشكاوى
وتم تطوير تطبيق "عين العراق"، وهو نظام إلكتروني يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن أي فساد أو سوء معاملة يتعرضون له خلال تعاملهم مع الدوائر الحكومية.
حيث ان التطبيق مرتبط مباشرة بمديرية الاستجابة السريعة (911)، وابرز فوائده تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى بسرعة وسهولة وإتاحة الفرصة للمراقبة الفورية من الجهات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة من خلال الاستجابة السريعة لمشاكلهم.
إدخال الحوكمة الإلكترونية في التعليم والصحة
ولم تقتصر جهود الحكومة على المؤسسات الإدارية فقط، بل امتدت إلى التعليم والصحة، حيث تم تطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسجيل الطلاب في المدارس والجامعات، وإجراء الامتحانات إلكترونيًا في بعض المؤسسات التعليمية، والتحول نحو التعليم عن بعد في بعض المقررات الجامعية.
اما في قطاع الصحة فقد تم إطلاق أنظمة رقمية لحجز المواعيد الطبية في المستشفيات الحكومية وإدخال نظام السجلات الصحية الإلكترونية، مما يسمح للمرضى بتتبع تاريخهم الطبي عبر الإنترنت.
النتائج والإنجازات
وعلى الرغم من التحديات، حقق مشروع الأتمتة في عهد السوداني نجاحات ملموسة، منها تسريع إنجاز المعاملات واليت أصبحت بعض المعاملات التي كانت تستغرق أيامًا أو أسابيع تُنجز خلال ساعات فقط، مع تقليل حالات الفساد الإداري والتي ساهمت في تقليل التلاعب بالأوراق والرشاوى، حيث أصبح كل شيء مسجلًا إلكترونيًا و تحسين جودة الخدمات الحكومية حيث بات المواطنون يحصلون على خدمات أكثر كفاءة ودقة، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة فضلا عن زيادة الإيرادات الحكومية فقد ساعدت أتمتة الضرائب والجمارك في زيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي.
خطوات مستقبلية
ولا تزال الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز التحول الرقمي، ومنها إدخال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الحكومية لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين، وتوسيع نطاق الأتمتة ليشمل كافة المحافظات العراقية.
وأثبت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجاحه في تطبيق الأتمتة والحوكمة الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين، رغم التحديات الكبيرة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في أداء الدولة، وتفتح آفاقًا جديدة نحو عراق رقمي أكثر كفاءة وشفافية.

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