البصرة.. العثور على بقايا جثة في بركة مياه

وذكر المصدر لـ نيوز، انه "تم العثور على بقايا جثة مجهولة الهوية داخل بركة مياه في بمحافظة البصرة".واشار الى ان "الجثة قديمة جدا وغير واضحة المعالم، ولم يتم التعرف عليها ان كانت تعود لرجل او امرأة".