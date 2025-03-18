كشف حقيقة تحويل 200 مليار دينار من العراق إلى سوريا

كشف مركز "أسبر" لمدققي المعلومات التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تحويل 200 مليار دينار إلى لدعم إعادة الإعمار.

وقال المركز في بيان، "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن العراقي صادق على تحويل 200 مليار دينار إلى لدعم إعادة الإعمار".

وأضاف "تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة المزاعم وتبيّن أنها غير صحيح، حيث لم تُصدر أي إعلان رسمي يؤكد منح هذا المبلغ، كما لم تُنشر أي أخبار بهذا الشأن في وسائل الإعلام الموثوقة، بالإضافة الى ذلك، فإن الصورة المستخدمة في الادعاء مٌحرّفة، حيث تم التلاعب بالنص الأصلي واستبداله بمحتوى غير دقيق".

وتابع المركز أن "الادعاء بأن أرسل 200 مليار دينار إلى مُحرّف، حيث لا يوجد أي دليل رسمي أو إعلامي يدعمه، كما أن الصورة المنتشرة خضعت للتلاعب".