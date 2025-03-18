وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية

نظم المئات من المواطنين في مدينة ، وقفة احتجاجية تنديداً بما وصفوه أفعال .

وقال مراسل في المحافظة، إن المئات في نظموا وقفة احتجاجية امام مركز تقديم الفيزا التركية في منطقة البراضعية تنديدا بأفعال بحق الطائفة العلوية.

وأضاف مراسلنا أن المحتجين حذروا في بيان لهم من استهداف المصالح التركية في حال استمر الدعم التركي.

أدناه صور بعدسة ..