تعطيل الدوام في قضاء الطوز الخميس المقبل

وقالت المحافظة في بيان، "بناءً على توجيه محافظ ، تقرَّر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 20 آذار 2025 في قضاء الطوز، وذلك بمناسبة عيد نوروز".وأضاف البيان "تُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين".