اعتقال شقيق الدايني في بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال شقيق النائب السابق في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية تنفذ امرا قضائيا وتعتقل شقيق المدعو احمد في احدى مناطق رصافة بتهمة الاستيلاء على عقارات المواطنين".

وكان النائب سند أعلن، اليوم الثلاثاء، عن صدور مذكرة قبض بحق وشقيقه.