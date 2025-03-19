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التعليم تحدد طبيعة أسئلة الامتحان التنافسي للدراسات العليا
محليات
2025-03-19 | 03:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز ـ محليات
اكدت
وزارة
التعليم العالي
والبحث العلمي، اعتماد أسئلة الاختيارات (MCQ) في الاختبار التنافسيِّ للدراسات العليا، المزمع تنظيمه للمتقدِّمين في (29) حزيران المقبل.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة
حيدر العبودي
، أن "الوزارة تستعد لبدء التقديم على الدراسات العليا في الرابع من أيار المقبل وحتى العاشر من حزيران المقبل ضمن برامج (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي (2025 ـ 2026)، بحسب الصحيفة الرسمية".
وأضاف أن "طبيعة
الامتحان
التنافسي ستكون بنسبة (100) بالمئة (MCQ) أي تكون على شكل اختيارات مع إمكانية تنظيمه بصيغة إلكترونية أو ورقية بحسب الإمكانية المتوفرة للجامعات والكليات".
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