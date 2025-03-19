التعليم تحدد طبيعة أسئلة الامتحان التنافسي للدراسات العليا

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ، أن "الوزارة تستعد لبدء التقديم على الدراسات العليا في الرابع من أيار المقبل وحتى العاشر من حزيران المقبل ضمن برامج (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي (2025 ـ 2026)، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف أن "طبيعة التنافسي ستكون بنسبة (100) بالمئة (MCQ) أي تكون على شكل اختيارات مع إمكانية تنظيمه بصيغة إلكترونية أو ورقية بحسب الإمكانية المتوفرة للجامعات والكليات".