المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز.



واضاف "تُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين".

كما قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز. وذكر لمحافظ في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناءً على توجيه محافظ ، بدر الفحل، تقرَّر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 20 آذار 2025 في قضاء الطوز، وذلك بمناسبة عيد نوروز".واضاف "تُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين".كما قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز.

وأعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في المحافظة".

وأضافت ان "ذلك جاء بمناسبة أعياد نوروز".