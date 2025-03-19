بالوثائق.. الخطوط الجوية تؤكد عدم تغيير المناصب الادارية دون الرجوع لسلطة الطيران المدني

وجاء في الوثائق الصادرة من الخطوط الجوية العراقية والموجهة الى مكتب وزير النقل ووردت لـ السومرية نيوز، انه "لا يمكن تغيير مناصب الخطوط الجوية العراقية دون الرجوع الى والحصول على الموافقات الأصولية وتنفيذ الالية المطلوبة بالترشيح او تغيير بالمناصب الرئيسية لضمان الامتثال للمعايير الدولية واللوائح الوطنية الواجبة التنفيذ".وتابعت انه "يجب الحفاظ على استقرار الهيكل الإداري لشركة الخطوط الجوية العراقية خلال الفترة الحرجة الحالية بما يحقق متطلبات تدقيق (IOSA) واستكمال تنفيذ بنود العقد مع منظمة الاياتا والتي منحت الصلاحية الكاملة لاختيار مدراء الأقسام وحتى المدير العام في حال قناعتهم بعدم الصلاحية وبما يتوافق مع المدني".جاء ذلك بعدما وجه وزير النقل رزاق محيبس كتابا الى رئيس بنكين ريكاني بضرورة "ان تكون أكثر حرصا بانتقاء المفردات القانونية والتزاما بحدود صلاحياتكم".وأضاف "ليس لسلطتكم سلطان على مهام الوزارة"، مشيرا الى ان "تحقيق الاستقرار الوظيفي من صميم اختصاص وزارتنا".مراقبون وصفوا ما تقوم به وزارة النقل تجاه رئيس هو تخبط، فرغم ان شركة الخطوط الجوية قد خاطبت الوزارة وفي اكثر من كتاب بمنع تغيير المناصب الادارية دون الرجوع لسلطة ، الا ان الوزارة تصر على ان ذلك يقع من مسؤوليتها في مخالفة واضحة للقانون.