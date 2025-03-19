وزير النقل لرئيس سلطة الطيران المدني: ليس لسلطتكم سلطان على مهام الوزارة

وجاء في كتاب وزير النقل الموجه لرئيس سلطة "ليس لسلطتكم سلطان على مهام الوزارة".وأضاف ان "تحقيق الاستقرار الوظيفي من صميم اختصاص وزارتنا".وأضاف "يجب ان تكونوا أكثر حرصا بانتقاء المفردات القانونية والتزاما بحدود صلاحياتكم".