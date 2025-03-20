العتبة الحسينية تعلن انشاء مخيمات لإيواء العوائل الفلسطينية في غزة

وذكرت العتبة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم تنفيذ العديد من المشاريع للعتبة الحسينية في قطاع وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني، من بينها، إنشاء (مخيم الزهراء 1) في منطقة غرب و (مخيم الزهراء 2) في منطقة الشجاعية شرق ، حيث تستقبل هذه المخيمات عددا كبيرا من العوائل الفلسطينية التي دمرت بيوتها".وأضاف، أن "العتبة الحسينية قدمت كفالات شهرية لأكثر من (200) يتيم من أبناء شهداء قطاع ، فضلا عن تقديم الدعم المالي لأكثر من (200) عائلة فقدت منازلها في ظل الحرب".وتابع، ان "العتبة قامت بتوزيع آلاف وجبات الإفطار اليومية على الأسر الفلسطينية المحاصرة في القطاع"، لافتا إلى أن "هذه الوجبات تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أوضاع اقتصادية كارثية نتيجة الحصار المستمر".وأردف: ان "هذه المبادرات تعكس التزام العتبة الحسينية وحرصها الدائم على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم في كافة المحن والظروف الصعبة التي يمرون بها، في رسالة واضحة عن التضامن الشعوب المظلومة".