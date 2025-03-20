النفط تتهيأ لتجهيز محطات الكهرباء بالغاز الجاف خلال الصيف المقبل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير النفط حيان عبد الغني السواد ترأس اجتماعاً لمناقشة مشاريع استثمار الغاز خلال العام الحالي والأعوام المقبلة".وتابع، ان " الوزارة تحرص على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها في استثمار الغاز المصاحب وتطوير الحقول الغازية، مشيرا إلى ان "الوزارة تسعى بجدية تامين وقود الغاز للاستخدامات الداخلية وخاصة قطاع الكهرباء".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش أيضا، الاستعدادات لتجهيز الغاز الجاف للشبكة الوطنية لنقل الغاز، لدعم تجهيز الغاز لمحطات توليد خلال فصل الصيف المقبل، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي والتي ستدعم الانتاج الوطني من الغاز، فضلا عن استعراض خطة الانتاج والاستثمار للغاز للعام الحالي والسنوات المقبلة".