بالصور من النجف.. مواكب ليلة جرح الإمام علي (ع)

تنشر نيوز، صوراً لمواكب بمدينة في ليلة جرح الإمام علي (ع).

وبدأت المواكب دخولها الى مرقد الإمام علي (عليه السلام) وسط وبلغ عددها 300 موكب.

أدناه صور بعدسة ..