موكب تطبير يباغت احتفالا بشعلة نوروز في خانقين واحتكاك بين الطرفين (فيديو)

واظهرت مقاطع فيديو، نشوب حالة من التوتر بين الطرفين، فيما قامت شخصيات سياسية رافقت المواكب بتوجيه كلمات "عتاب" واعتراض للحزب الوطني الكردستاني بسبب عدم تأجيل احتفالات أعياد نوروز هذا العام التي تزامنت مع أيام جرح واستشهاد .وظهر في مقاطع الفيديو تضارب أصوات مكبرات الصوات بين لطميات واناشيد كردية رددها الجانبان ضد بعض قبل ان تتدخل القوات الأمنية وتنهي المسألة.وأكد قائممقام قضاء استقرار الأوضاع والسيطرة على الموقف الأمني بعد احتكاك بين المحتفلين بأعياد نوروز ومواكب العزاء ، مشيرا الى تخصيص فلكة بشتوان لإيقاد شعلة أعياد نوروز، وفلكة كرندي لنصب خيم العزاء بذكرى استشهاد الإمام علي "ع".وأكد قائممقام ، أن عدد من الأشخاص ضمن موكب العزاء اقتحموا مكان إيقاد شعلة نوروز وحدث احتكاك بسيط بينهم وبين المواطنين حول الشعلة لكن تم احتواء الموقف بسرعة.