20% من الزيجات انتهت.. الكرخ تتصدر العراق بالطلاق والرصافة الاكثر زواجا في شباط

وبحسب تقرير الذي اطلعت عليه نيوز، فان المحاكم العراقية سجلت اكثر من 31 الف حالة زواج، يقابلها اكثر من 6 الاف حالة طلاق، مايعني ان نسبة الطلاق الى الزواج يبلغ 20%.بالمقابل، جاءت في صدارة حالات الزواج وبلغت اكثر من 5 الاف حالة، فيما تصدرت حالات الطلاق على جميع المحافظات العراقية وتفوقت على التي جاءت بالمرتبة الثانية، فيما جاءت ثالثا.