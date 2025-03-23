منتسب في مرور واسط ينقذ شاباً من الغرق (فيديو)

نيوز - محليات



في موقف يجسد الشجاعة والإيثار، تمكن أحد منتسبي مديرية مرور ، أثناء أداء واجبه في قضاء الموفقية، اليوم الاحد، من إنقاذ شاب كان على وشك الغرق، وذلك بمساندة عدد من المواطنين.



وبفضل سرعة الاستجابة والتعاون المشترك، تم انتشال الشاب من المياه وإنقاذ حياته، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والاطمئنان على صحته، بحسب بيان لشرطة .