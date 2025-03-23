الديوانية.. عُمال النظافة في مستشفى الحمزة يطالبون بالرواتب

وقال مراسل ، إنه نظم عمال النظافة في مستشفى قضاء الشرقي العام وقفة احتجاجية بسبب عدم استلامهم الرواتب للشهر السادس على التوالي.وطالب المتظاهرون، بحسب مراسلنا، صحة بإطلاق رواتبهم.