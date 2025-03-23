في بابل.. الأمطار تكشف 111 قطعة أثرية

أعلنت ، مساء الأحد، عن كتشاف 111 قطعة أثرية في مدينة بورسيبا، مشيرة الى أن القطع ظهرت بسبب الأمطار الأخيرة.

وقالت الشرطة في بيان، "استمراراً للجهود الأمنية الرامية إلى حماية الإرث الوطني، نفذت ، ممثلة بقسم شرطة حماية الآثار والتراث، وبالتنسيق مع مفتشية آثار وتراث ومفرزة من في ، عملية أمنية مشتركة داخل مدينة بورسيبا الأثرية في قاطع جنوب المحافظة، حيث تم العثور على (111) قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، ظهرت على سطح التربة بسبب الأمطار الأخيرة".

وأكدت قيادة الشرطة على "أهمية هذا الاكتشاف في سياق الجهود المبذولة لحماية المواقع الأثرية من عمليات التنقيب غير المشروع والتهريب".

وأشارت إلى أن "القطع الأثرية المكتشفة ستخضع للدراسة والتحليل من قبل خبراء مختصين في مفتشية آثار وتراث لتحديد هويتها وأهميتها التاريخية".