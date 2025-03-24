السوداني يطلق الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية بأربعة أقضية

يطلق الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية بأربعة أقضية - عاجل



نيوز – سياسة





أعلن رئيس ، اليوم الاثنين، إطلاق الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن وبعقوبة والدجيل والجبايش.



وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني أطلق، اليوم، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن وبعقوبة والدجيل والجبايش".