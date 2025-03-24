العراق يزيد من أجور علامة الجودة

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب ووزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة العاشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب ووزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار للشؤون القانونية"، مبينا ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وبين ان "المجلس استضاف وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، لمناقشة خطة وزارة الكهرباء للصيف المقبل، وتداعيات شُح واردات الغاز الإيراني، بالإضافة إلى بحث الآليات والإجراءات التي ستتخذها وزارتا الكهرباء والنفط لضمان استقرار واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية، في ضوء المستجدات والقرارات الدولية الخاصة بالغاز الإيراني، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحلول البديلة لهذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة أخذ توليد الطاقة عن طريق منظومات الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري بعين الاعتبار".ووافق المجلس "على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى القلب في مركز في مرحلته الثانية، كما وافق المجلس أيضًا على استكمال مشروع بناء مدرسة نموذجية بسعة 18 صفًا في قضاء الفلوجة بمحافظة .وقرر المجلس، بناءً على الطلب المقدم من وزارة التخطيط، زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية لتصبح 5,000,000 دينار عراقي بدلًا من 2,500,000 دينار عراقي، وكذلك زيادة أجور تجديد علامة الجودة العراقية لتصبح 4,000,000 دينار عراقي بدلًا من 2,000,000 دينار عراقي.