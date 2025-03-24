مقتل 63 عتالا إيرانيا في العراق

والعتّال أو "الكولبار" باللغة الكردية والفارسية، يقوم عادة بنقل بضائع من الجانب الإيراني لبيعها في الجانب العراقي، والعكس، في رحلة تدوم 12 ساعة من جانب إلى آخر.وجاء في تقرير لمنظمة "هانا" (منظمة كردية إيرانية) واطلعت عليه نيوز، ان "غالبية القتلى والجرحى من العتالين سقطوا إثر تعرضهم لنيران مباشرة من قبل الجيش وحرس الحدود الإيراني، بينما كانت الانهيارات الثلجية والتجمد وانفجار الألغام والسقوط من وحوادث السير، سببا لمقتل واصابة الآخرين منهم".وكشفت المنظمة في إحصائية لها أن "إجمالي عدد القتلى من العتالين في عام 2024، 59 قتيلاً و271 جريحاً، ومن بين القتلى، لقي 41 شخصا مصرعهم بنيران مباشرة من قبل قوات الحكومة الإيرانية، بينما أصيب 216 شخصا بنيران مباشرة من قبل القوات الحكومية، و4 آخرين نتيجة انفجار ألغام أرضية، والبقية إثر حوادث طبيعية وحوادث طرق".وبحسب احصائيات هانا "قُتل 4 عتالين وجُرح 13 آخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام الحالي 2025، اثنان من القتلى سقطا بنيران مباشرة من قبل القوات الإيرانية، بينما قتل الاثنان الآخران بسبب البرد والانهيارات الأرضية"، مشيرة إلى أن "جميع الجرحى أصيبوا بنيران القوات الإيرانية".وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، لها نشرته في تموز الماضي، أن "قوات الأمن الإيرانية تقتل أكراداً ينقلون البضائع عبر الحدود".واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات الإيرانية بـ"استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد أشخاص غالبيتهم أكراد يعبرون الحدود من ومعهم بضائع لإعادة بيعها".واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر في تعود لقمع السلطات الإيرانية وتهميشها المجتمعات الكردية منذ فترة طويلة.وفي الوقت ذاته، حثّت المنظمة السلطات الإيرانية على تطوير فرص اقتصادية مستدامة في المناطق الحدودية لتقليل الاعتماد على نقل البضائع عبر الحدود، حتى تتمكن هذه المجتمعات من تدبّر أمورها اقتصادياً.