الكهرباء تصدر توجيهاً يخص عيد الفطر

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "وزير الكهرباء أوعز بتنظيم جداول خفارات في الشركات العامة في الوزارة خلال أيام العطلة على أن يكون دوام المدراء العامين ومعاونيهم يومياً وبالتناوب خلال أيام العيد، مع استمرار فرق الصيانات والمشغلين المناوبين وموظفي المخازن بالدوام طيلة أيام العطلة".‏وشدد على ضرورة "تنظيم حضور الموظفين خلال العطلة من مسؤولية المدراء وحسب الحاجة ومقتضيات العمل".