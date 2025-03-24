سبع إصابات بحادث بين "ستوتة" وجارجر في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بإصابة سبعة أشخاص بحادث سير بين "ستوتة" وسيارة جارجر في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "بسبب السرعة الشديدة إصابة سبعة اشخاص في حادث سير على طريق قضاء البدير شرقي الديوانية". وأضاف المصدر "التصادم وقع بين دراجة ستوتة وسيارة جارجر بسبب السرعة الشديدة".