مصرع واصابة ضابط و3 منتسبين بحادث في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حادث سير مروع حدث لعجلة نوع ستاركس تقل عدد من المنتسبين بالقوات الأمنية في منطقة التاجي شمال العاصمة".واضاف ان "الحادث أدى الى ضابط برتبة عقيد واصابة 3 منتسبين تم نقلهم الى مستشفى الكاظمية".