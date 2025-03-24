أحلام اللامي تفوز بمنصب نقيب المحامين لولاية ثانية

فازت نقيب المحامين العراقيين ، اليوم الاثنين، بولاية ثانية للنقابة.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "أحلام فازت، مساء اليوم الاثنين، بولاية ثانية خلال انتخابات المحامين العراقيين".

وأضاف المصدر أن "اللامي اكتسحت اصوات اعضاء في والمحافظات خلال الانتخابات التي جرت اليوم في العاصمة بغداد".