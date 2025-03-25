توقف في هذه الطرق ببغداد

نيوز – محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الثلاثاء 25 آذار 2024، حيث جاءت الازدحامات مكثفة ومتفرعة في اغلب الطرق الرئيسية والمجسرات.



سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر المعلق مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه مزدحم

والسايد العكس مغلق للصيانة

مجسر اليرموك مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

المنطقة مزدحمة

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار مزدحم

شارع المصافي مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع الجوازات العامة مزدحم

البياع مزدحمة

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة مزدحممحمد القاسم مزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر الربيعي مزدحممجسر قرطبة مزدحمجسر السنك مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر الجادرية مزدحمجسر المعلق مزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر القادسية باتجاه مزدحموالسايد العكس مغلق للصيانةمجسر اليرموك مزدحمجسر صليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمجسر البنوك مزدحمالمنطقة مزدحمةشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمشارع مطار مزدحمشارع المصافي مزدحمتقاطع المسبح مزدحمشارع العرصات مزدحمباب المعظم مزدحمشارع مزدحمنفق الزيتون مزدحمشارع دمشق مزدحمشارع المنصور مزدحمتقاطع براثا مزدحمالعطيفية مزدحمةشارع الجوازات العامة مزدحمالبياع مزدحمة