بنظام القرعة الالكترونية.. تعيين أكثر من ألف شخص على ملاك الدولة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أنه "قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم (5) المنعقدة اليوم الثلاثاء، المصادقة على تعيين أكثر من (1050) قيدا على مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية والحاكمة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا والأوائل رقم (59) و(67) لسنة 2025 وشملت أكثر من (50) عنوانا وظيفيا وبمختلف الاختصاصات موزعة على اغلب الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات".وأكد المجلس، "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره"، لافتاً إلى "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة".