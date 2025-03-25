لشهر آذار الحالي.. إطلاق رواتب هذه الفئة

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى في بيان إن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (389) ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من (66) مليار و(247) مليون دينار لشهر آذار الحالي".ودعت المستفيدين والمستفيدات، إلى "التوجه لمنافذ الصرف الإلكتروني ‏المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد إكمال ‏الإجراءات وتبليغهم من قبل المصرف".