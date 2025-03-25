اغتصبوا متسولة وقتلوها.. اعتقال عصابة من ارباب السوابق المطلوبين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة تمكنت مفارز اجرام الحبيبية وبالتعاون مع القوة الماسكة من القبض على (3) متهمين من ارباب السوابق ولديهم عمليات سرقة عديدة ومطلوبين وفق احكام المادة القانونية (444)".وأضاف، أن "عملية القبض تمت خلال ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد المتهمين داخل احد الدور السكنية ضمن منطقة الشيشان، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجدهم والقبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية (كلاشنيكوف ومسدس)".وتابعت، أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجريمة قتل فتاة (متسولة) حيث تم اغتصابها وقتلها من قبل اثنين من المتهمين قبل حوالي (3) اشهر ضمن منطقة(شاعورة)"، مشيرة الى انه "تم ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".