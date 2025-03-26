غضب عراقي بسبب هتافات الجمهور الاردني والفلسطيني للمنتخب.. "فيديو"

ناشطون على التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطع الفيديو حيث اكد عدد منهم ان "هذا ينبع من اخلاق شعوب ساعدها لاعوام".وشكر عدد منهم هذا الجمهور على "الشتائم التي وجهوها للعراقيين".وقالوا "شكرا للنشامى على هذه الاخلاق وشكراً للفلسطينيين على الاخوة".